هزة ارضية في لبنان... اليكم مصدرها وتفاصيلها

شعر سكان لبنان بهزة ارضية حوالي الساعة السابعة وخمس دقائق. وقد تبين ان الهزة الارضية القوية ضربت منطقة انطاكيا التركية على الحدود مع سوريا وبلغت قوتها ستة فاصل اربعة درجات بحسب ادارة الكوارث التركية التي اكدت ان مركز الهزة القوية هو منطقة ديفني في هاتاي.وبحسب المعلومات الواردة من تركيا فإن الهزة القوية أدت الى انهيار مبان متصدعة نتيجة الزلزال الاول. كما تحدثت معلومات من سوريا عن تحطم الزجاج في مطار حلب بفعل الهزة الأرضية الشديدة وانهيار عدد من المباني.المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل حذّر من موجات تسونامي قد تطال بعض سواحل شرقي المتوسط.وقد شعر اللبنانيون بإرتدادات الزلزال، أستاذة الجيوفيزياء الدكتورة لما عيناتي كشفت للـ LBCI ان مركز الهزة الارضية هو منطقة على بعد تسعة كيلومتر جنوب انطاكيا.التفاصيل في الفيديو اعلاه...