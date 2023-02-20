أزمة النازحين السوريين في لبنان بين سامي الجميل والسفير الروسي

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، في حضور عضو المكتب السياسي فادي عردو، في ازمة النازحين السوريين في لبنان وسبل معالجتها.