كشف النائب ياسين ياسين عن استياء من قِبَل صندوق النقد الدولي والادارة الاميركية من المسؤولين اللبنانيين بسبب الاداء بوجه المطالبات بقيام الجهات الرسمية اللبنانية بالاصلاحات المطلوبة.كما كشف ياسين، في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أنه الممكن أن يسحب الكونغرس الاميركي المساعدات المقدمة للجيش اللبناني.وتوقّع موت الاتفاق المبرم منذ نحو عام بين لبنان وصندوق النقد الدولي، قريبا.ورأى ياسين أن هناك خللا في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المفتاح للاصلاح الحقيقي هو انتخاب رئيس للجمهورية خارج الاصطفافات بالتوافق بين المعارضة والممانعة.ولفت إلى أن الفوضى التي يتم التحذير منها هي جراء عدم تجاوبنا مع متطلبات صندوق النقد الدولي والإصلاحات وعدم البدء بالمحاسبة، معتبرا أن المسؤولين يحاولون الهروب إلى الأمام عبر التذرّع بالمؤامرة الدولية.وفي سياق آخر، أوضح ياسين أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لديهما مشكلة مع أداء حزب الله وليس بوجوده ككيان في لبنان.وعن قانون الكابيتال كونترول، فرأى النائب ياسين أنه أصبح جريمةً ولزوم ما لا يلزم.