هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا

هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا



نشر المركز الوطني للجيوفيزياء على تطبيق Lebquake حصول هزة ارضية عند الساعة 4,23 بالتوقيت المحلي فجرا، قبالة شواطئ جنوب لبنان تبعد 64 كلم عن صيدا وقوتها 4 درجات على مقياس ريختر.