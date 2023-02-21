إرتفاع بأسعار المحروقات...

إرتفاع بأسعار المحروقات...



إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 14000 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان 15000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 1000 ليرة لبنانية والغاز 14000 ليرة لبنانية.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1493.000 ل.ل.

- بنزين 98 أوكتان: 1529.000 ل.ل.

- المازوت: 1426.000 ل.ل.

- الغاز: 981.000 ل.ل.