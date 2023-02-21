أبو الحسن للـ LBCI: علاقة جنبلاط ببكركي تاريخية ومستمرة وبأفضل الأحوال

رأى النائب هادي أبو الحسن أن الشعبوية والمزايدات تقتل البلد، مشيرا الى أن علاقة رئيس الحزب الديمقراطي وليد جنبلاط ببكركي هي تاريخية ومستمرة وبأفضل الأحوال.وقال خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI : " خطوط الحوار دائما مفتوحة، واطلب من كل صوت عقل وضمير ان يلاقي جنبلاط بحركته السياسية لايجاد حل للمعضلة". وأضاف: "المطلوب التوافق مع توسيع مروحة التوافق، وهذا ما يحاول جنبلاط القيام به".وسأل: "كيف يمكن ان نعطل حياة اللبنانيين في هكذا ازمة؟ وبالتالي تعطيل التشريع ينعكس سلبا على حياة المواطنين، ونأمل بأن يعيد الفرقاء موقفهم بما خص التشريع".واعتبر ان كل من بحاول تعطيل الدولة يساهم بالفوضى، قائلا: "اذا كان البعض يدفع باتجاه ازمة تؤدي الى فوضى فشارع فدم، ههذا الرهان مدمر. اللقاء الخماسي قال انه المسؤولية تقع على الداخل، ويجل أن أذكر بأننا في غير مرحلة الدوحة، ولسنا على الاجندة الخارجية، وقد نذهب الى فوضى ويتركوننا نتيجة التعقيدات الدولية والاقليمية، وقد لا يكون هناك من اجتماعات لسحب لبنان عندها من الفوضى".