المكاري بحث في باريس في التعاون الإعلامي مع اليونيسكو

المكاري بحث في باريس في التعاون الإعلامي مع اليونيسكو



إلتقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في باريس مساعد المديرة العامة لليونسكو للإتصالات والمعلومات توفيق جلاصي، في حضور سفيرة لبنان لدى اليونسكو سحر بعاصيري ونائب المندوب الدائم للبنان لدى اليونسكو المستشار نديم صوراتي وفريق عمل اليونسكو في باريس ومستشارة الوزير المكاري لشؤون الإعلام الفرانكوفوني إليسار نداف، وتم البحث في التعاون القائم بين اليونسكو ولبنان والمشاريع التي ستقوم بها الوزارة والنشاطات المتعلقة بمكافحة الأخبار الزائفة ومكافحة خطاب الكراهية.



كما تم التطرق إلى مواضيع تتعلق بالتعاون الإعلامي والتدريبي بين الوزارة واليونسكو، وملف الأرشيف وأهميته بالنسبة للذاكرة العالمية، و3 تواريخ هي: 28 أيلول اليوم الدولي لتعميم الإنتفاع بالمعلومات، و3 أيار اليوم العالمي لحرية الصحافة و24 تشرين الأول اليوم العالمي للإعلام الإنمائي، بالإضافة إلى المؤتمر الذي سيشارك وزير الإعلام في افتتاحه غدًا عن المواقع الإلكترونية.



وكانت السفيرة بعاصيري أقامت مأدبة عشاء في منزلها على شرف الوزير المكاري في حضور السفير ناجي أبي عاصي، وسفراء اليمن والكويت ومصر في باريس، بالإضافة إلى صوراتي ونداف.