إجتماع اللجنة الوزارية في السراي... هذا ما تم التوافق عليه

إجتماع اللجنة الوزارية في السراي... هذا ما تم التوافق عليه

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام قبل طهر اليوم في السراي، وشارك فيه كل من: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي،وزير الإتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.



وبخلاصة البحث، تم التوافق على تكليف وزارة المال إعداد تصور أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي يعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم إقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.