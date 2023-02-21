وزير الدفاع الوطني التقى النائب في الاتحاد الأوروبي: دعم مستمر للبنان وتقدير لدوره في استضافة النازحين السوريين

وزير الدفاع الوطني التقى النائب في الاتحاد الأوروبي



التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب في البرلمان الأوروبي والعضو في كل من لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للدفاع والأمن فابيو ماسيمو كاستالدو Fabio Massimo Castaldo .



وجرى خلال اللقاء البحث في التعاون القائم بين لبنان والإتحاد الأوروبي وما يمكن ان يقدمه من دعم اضافي للبنان في هذه الظروف.



وتحدث كاستالدو عن دور الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الدقيقة وعن ما يمكن ان يقدمه بلده ايطاليا للبنان من دعم عبر التعاون الثنائي او في اطار الاتحاد الاوروبي . وتطرق الى قضية النازحين السوريين مقدراً عالياً ما تحمّله لبنان ولا يزال من عبء تستهيب وطأته الدول الأكبر قدرة بأضعاف من قدرة لبنان الذي تثقله الأزمات.



وعبّر الوزير سليم للنائب كاستالدو عن تقديره للدعم المستمر من قبل الاتحاد الاوروبي، مشددا على اهمية ان يساند الاتحاد لبنان بقضية سعيه لعودة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصا في ظل توفر مناطق واسعة تشهد أمنا واستقرارا في سوريا.



وثمّن وزير الدفاع التعاون الوثيق بين ايطاليا ولبنان في مختلف المجالات لا سيما العسكرية منها.



كما عرض الوزير سليم مع وفد من نقابة صناعة الذهب والمجوهرات برئاسة النقيب بوغوص كورديان للصعوبات التي تواجه القطاع في ظل الظروف الراهنة. وعبّر النقيب كورديان عن تقديرالنقابة للدور الذي يقوم به الجيش والقوى الأمنية لتوفير الطمأنينة للعاملين في هذا المجال.



ونوّه الوزير سليم بأهمية الدور الإقتصادي الذي يقوم به هذا القطاع.