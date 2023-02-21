الكتائب: تهديد نصرالله بالحرب رداً على عقوبات محتملة على سلامة يؤكد التلاحم البنيوي بين المافيا والميليشيا

الكتائب تستغرب توظيف طاقات كبيرة لإمرار جلسة تشريعية تحت ذريعة الضرورة

أكد المكتب السياسي الكتائبي أنه لم يُفاجأ بردة فعل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية فرض عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وصلت به إلى حد التلويح بافتعال حرب في المنطقة.



واعتبر المكتب السياسي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن هذا الكلام إن دلّ على شيء فعلى صوابية ما دأب حزب الكتائب على تأكيده وهو التلاحم البنيوي بين الميليشيا التي يمثلها حزب الله والمافيا التي يموّلها رياض سلامة، ورأى أنهما تعهدا حماية بعضهما البعض في السرّاء والضرّاء ومارسا بالتكافل والتضامن كل أنواع الهندسات العلنية وتلك التي تتكشّف تباعاً وأدّت إلى إفقار الشعب اللبناني وانهيار المؤسسات والقطاعات الحيوية وعلى رأسها المصارف، فيما أعمال "القرض الحسن" تزدهر وتتوسّع على الأراضي اللبنانية خارج الرقابة والقانون .



واستغرب المكتب السياسي الكتائبي توظيف طاقات كبيرة لإمرار جلسة تشريعية تحت ذريعة الضرورة بهدف التمديد لقادة أمنيين من هنا وتمويل مشاريع من هناك، في وقت تغيب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، مشددا على أن الضرورة القصوى تكمن، وهي كفيلة في حال عقدت وفق منطوق الدستور، بحل كل العقد التي يحاولون تخطيها بفذلكات غير قانونية.



وثمّن حزب الكتائب الدور الذي لعبته المعارضة في مواقفها المتشبثة بالدستور والتي أعادت تصويب البوصلة ويصرّ من جديد على ضرورة إبقاء ديناميكية الانتخاب حيّة، مطالبا بالدعوة إلى جلسة انتخاب فوراً تتوالى فيها الدورات إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية سيادي إصلاحي إنقاذي، قادر على مقاربة كل الملفات بشجاعة وطرح كل المحظورات بحكمة لوقف هذا الانهيار الكارثي الذي يكاد يودي بلبنان.



وتوقّف عند الصمت المطبق الذي يلفّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتي كادت أن تشعل ثورة في البلاد منذ مدة لا تتعدى الأسابيع القليلة ويسأل ماذا حلّ بالتحقيقات.



وعبّر المكتب السياسي الكتائبي عن رفضه أن تتحوّل هذه القضية إلى مطية لتصفية الحسابات القضائية أو لمبارزات سياسية ويطالب بإيلائها الاهتمام اللازم لأنها تحمل دماء الضحايا وحق اللبنانيين في معرفة الحقيقة.



واعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن الرئيس الشهيد بشير الجميّل يبقى خارج السجالات السياسية فهو لم يوفّر بعد انتخابه شخصية سياسية أو مرجعية وطنية، من الخصوم قبل الأعداء إلا وحاورها، لم يتوسّل التعطيل ولم ينتهج التسويات وأعطى أمثولة في كيفية لجم الفوضى وبناء الوطن في واحد وعشرين يومًا، مثبتاً أن الرئيس القوي هو الرئيس الجامع الذي يحمل مشروعاً عنوانه الـ 10452 كلم مربعاً و"لبنان أولاً" ومن أجله دفع حياته وبات أيقونة للأجيال وكفى.