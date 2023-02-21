الراعي التقى وفد "الجبهة السيادية"... شمعون: للتوافق على رئيس ماروني يحوز ثقة الطائفة والطوائف الأخرى

بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي مع وفد "الجبهة السيادية" برئاسة النائب كميل دوري شمعون، في المستجدات الأخيرة على الساحة اللبنانية وفي مقدمها الملف الرئاسي.وثمّن شمعون بعد اللقاء قدر حكمة الراعي في ما يتعلق بالملف الرئاسي، لافتا إلى أنهم تناقشوا في هذا الأمر الذي تحول الى أزمة، مشددين على ضرورة التوافق على رئيس ماروني يحوز على ثقة الطائفة المارونية بالدرجة الأولى، والطوائف الأخرى لأنه سيكون رئيسا لكل لبنان.وأوضح أن هذه الزيارة هي ضمن سلسلة زيارات نقوم بها لجميع الفاعليات في لبنان من أجل الخروج من هذا المأزق وانتخاب رئيس يليق بهذا الوطن.وأكد شمعون أن الراعي واضح من حيث مطلبه برئيس جمهورية سيادي غير منحاز، بل يعمل من أجل لبنان ومستقبله، آملا أن نصل لهذه الغاية بهمة الجميع.