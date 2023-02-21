الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
10
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
10
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي التقى وفد "الجبهة السيادية"... شمعون: للتوافق على رئيس ماروني يحوز ثقة الطائفة والطوائف الأخرى
أخبار لبنان
2023-02-21 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الراعي التقى وفد "الجبهة السيادية"... شمعون: للتوافق على رئيس ماروني يحوز ثقة الطائفة والطوائف الأخرى
بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي مع وفد "الجبهة السيادية" برئاسة النائب كميل دوري شمعون، في المستجدات الأخيرة على الساحة اللبنانية وفي مقدمها الملف الرئاسي.
وثمّن شمعون بعد اللقاء قدر حكمة الراعي في ما يتعلق بالملف الرئاسي، لافتا إلى أنهم تناقشوا في هذا الأمر الذي تحول الى أزمة، مشددين على ضرورة التوافق على رئيس ماروني يحوز على ثقة الطائفة المارونية بالدرجة الأولى، والطوائف الأخرى لأنه سيكون رئيسا لكل لبنان.
وأوضح أن هذه الزيارة هي ضمن سلسلة زيارات نقوم بها لجميع الفاعليات في لبنان من أجل الخروج من هذا المأزق وانتخاب رئيس يليق بهذا الوطن.
وأكد شمعون أن الراعي واضح من حيث مطلبه برئيس جمهورية سيادي غير منحاز، بل يعمل من أجل لبنان ومستقبله، آملا أن نصل لهذه الغاية بهمة الجميع.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
كميل دوري شمعون
الراعي
انتخاب رئيس
رئيس الجمهورية
التالي
ميقاتي يفرط بفرصة ثمينة للإنقاذ المالي عبر صندوق النقد (نداء الوطن)
ياسين لـ"عشرين 30": استياء أميركي من المسؤولين اللبنانيين والاتفاق مع صندوق النقد سيموت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2022-12-25
الراعي في قداس الميلاد: الكبرياء يمنعهم من التحاور للخروج من ازمة انتخاب رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
2022-12-25
الراعي في قداس الميلاد: الكبرياء يمنعهم من التحاور للخروج من ازمة انتخاب رئيس الجمهورية
0
آخر الأخبار
2023-02-19
الراعي: كم كنّا نأمل بأن ينعم علينا المسؤولون السياسيون لا سيما النواب بانتخاب رئيس للجمهورية لتعود الحياة الدستورية المنتظمة بمجلس نواب يسترجع هيئته التشريعية ومجلس وزراء كامل الصلاحيات
آخر الأخبار
2023-02-19
الراعي: كم كنّا نأمل بأن ينعم علينا المسؤولون السياسيون لا سيما النواب بانتخاب رئيس للجمهورية لتعود الحياة الدستورية المنتظمة بمجلس نواب يسترجع هيئته التشريعية ومجلس وزراء كامل الصلاحيات
0
آخر الأخبار
2023-02-17
الحزب التقدمي الاشتراكي: للذهاب نحو إقرار سلة الإصلاحات المطلوبة فورا وانتخاب رئيس الجمهورية
آخر الأخبار
2023-02-17
الحزب التقدمي الاشتراكي: للذهاب نحو إقرار سلة الإصلاحات المطلوبة فورا وانتخاب رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
2023-02-05
الراعي: نواب الأمة بالطاعة العمياء لمرجعياتهم يحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2023-02-05
الراعي: نواب الأمة بالطاعة العمياء لمرجعياتهم يحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023
0
أخبار لبنان
12:39
إخلاء موظفي معمل الكونكورد من سطح المبنى (صور وفيديو)
أخبار لبنان
12:39
إخلاء موظفي معمل الكونكورد من سطح المبنى (صور وفيديو)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-20
بايدن يعلن من كييف عن شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا
أخبار دولية
2023-02-20
بايدن يعلن من كييف عن شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا
0
علوم وتكنولوجيا
04:06
تسريبات تكشف عن مزايا "غير مسبوقة" في آيفون 15
علوم وتكنولوجيا
04:06
تسريبات تكشف عن مزايا "غير مسبوقة" في آيفون 15
0
فنّ
06:19
سيرجيو درويش يختار أفضل 3 لاعبين لبنانيين: "أنا ووائل عرقجي وأمير سعود" (فيديو)
فنّ
06:19
سيرجيو درويش يختار أفضل 3 لاعبين لبنانيين: "أنا ووائل عرقجي وأمير سعود" (فيديو)
0
أخبار دولية
05:41
بوتين: الغرب يريد "القضاء" على روسيا
أخبار دولية
05:41
بوتين: الغرب يريد "القضاء" على روسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أنطاكيا عانت عبر التاريخ من زلازل مدمرة.. فمتى كان آخرها؟ وما هي الكلفة البشرية التي تكبدتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أنطاكيا عانت عبر التاريخ من زلازل مدمرة.. فمتى كان آخرها؟ وما هي الكلفة البشرية التي تكبدتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
بعد زلزال أمس... ما هو وضع المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
07:58
بعد زلزال أمس... ما هو وضع المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
بعد اخبار انحسار مياه البحر المتوسط... كيف هي الصورة من الشاطئ اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
بعد اخبار انحسار مياه البحر المتوسط... كيف هي الصورة من الشاطئ اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الزلزال الثاني في شباط في تركيا وسوريا وهزات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الزلزال الثاني في شباط في تركيا وسوريا وهزات في لبنان
0
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
رقمٌ قياسي جديد في الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:57
رقمٌ قياسي جديد في الـNBA
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
2
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
3
اقتصاد
08:07
وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز
اقتصاد
08:07
وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز
4
امن وقضاء
11:19
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
امن وقضاء
11:19
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
5
أخبار لبنان
03:16
إرتفاع بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:16
إرتفاع بأسعار المحروقات...
6
أخبار لبنان
01:45
هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا
أخبار لبنان
01:45
هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا
7
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-20
بعد سرقة سيارة الـ LBCI.. العثور عليها محروقة
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-20
بعد سرقة سيارة الـ LBCI.. العثور عليها محروقة
8
صحف اليوم
00:08
فواتير كهرباء لبنان الجديدة "مليونية"... كيف تُحتسب؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:08
فواتير كهرباء لبنان الجديدة "مليونية"... كيف تُحتسب؟ (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store