هل تُعقد جلسة حكومية الاثنين؟

علمت الـLBCI أن مشاورات وزارية قائمة لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال الاثنين لمناقشة جهوزية الجهات المختصة بالكوارث الطبيعية وطلب مساعدة دولية في هذا الإطار.