إخلاء موظفي معمل الكونكورد من سطح المبنى (صور وفيديو)

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن رجال فوج إطفاء بيروت باشروا فور وصولهم الى منطقة الناعمة عملية إخلاء الموظفين المحتجزين على سطح معمل كونكورد للادوات الكهربائية.

وذلك بعد أن تصاعدت ألسنة اللهب التي نشب عنها سحب الدخان المتصاعد مما جعلهم يهرعون الى سطح المبنى للاحتماء.