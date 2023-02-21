الحلبي: يوم غد الاربعاء يوم تدريس عادي

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أن يوم غد الأربعاء هو يوم تدريس عادي في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة على المستويات كافة.



وشدد الحلبي في بيان على إنجاز الكشف الهندسي على كل المدارس التي لم تنجز كشفها الثاني خصوصا بعد الهزات الارتدادية التي حدثت بالأمس.



ولفت إلى أن ما يتم تداوله حول إقفال المؤسسات غدا الأربعاء مجرد أخبار مفبركة ليس لها أساس من الصحة.