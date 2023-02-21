بعد اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي.. إتصالات للكشف عن مصيره

إتصالٌ بين جعجع والمفتي دريان بعد اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي

يجري القاضي الشيخ خلدون عريمط بالتعاون مع مفتي عكّار الشيخ زيد بكار زكريا، وبتكليف من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الإتصالات مع كافة المرجعيات الأمنية والسياسية من أجل كشف مصير الشيخ أحمد شعيب الرفاعي الذي فُقد منذ البارحة.



وقد أجرى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتصالاً بدريان حيث تباحث واياه بقضية اختفاء الشيخ رفاعي، وقد تبيّن أنّ الأخير ليس موجوداً عند اي من الأجهزة الأمنية، واتفق دريان مع جعجع على متابعة القضية حتى جلاء كل ملابساتها وعودة الشيخ رفاعي سليماً سالماً الى اهله وناسه.