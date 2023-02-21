لحظة انهيار الطابق الخامس في معمل "كونكورد".. الجيش يعمل على إبعاد الجميع عن محيطه

انهيار الطابق الخامس في معمل "كونكودر"

انهار الطابق الخامس في معمل كونكورد الذي تندلع فيه النيران حتى اللحظة، ويعمل الجيش اللبناني على إبعاد الجميع عن محيط المبنى بسبب احتمال وصول النيران الى طبقة تحتوي على مواد قابلة للإنفجار.

وكانت قد وصلت الشرطة القضائية الى محيط المعمل.



وقد توفي عامل من عمال معمل كونكورد في الناعمة الذي شبّ فيه حريق، بعدما تم نقله الى مستشفى سبلين الحكومي، وهو من جنسية أجنبية، بحسب ما كشف الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة للـLBCI.