الصحة: 100 واصابتان بكورونا وحالة وفاة واحدة

تقرير وزارة الصحة حول كورونا

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 102 إصابة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1231146.



كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.