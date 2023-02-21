حريق معمل "ليماتك" مستمرّ.. كيف هي الصورة من محيطه؟

حريق معمل "ليماتك" مستمرّ..



إنهار جزء من مبنى معمل "ليماتك" في بلدة الناعمة، جراء الحريق الكبير الذي إندلع فيه عصر اليوم، ولم تفلح فرق الإطفاء في السيطرة عليه على مدى ساعات.

حريق المعمل الذي يُصنع الأدوات الكهربائية ماركة كونكورد، أدى الى وفاة عامل اجنبي واصابة آخرين بحروق وإختناق.