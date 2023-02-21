النائبان خلف وصليبا: ما تعرّض له المحامي شكري الحداد في ساحة النجمة هو إستهداف مباشر لنا

النائبان خلف وصليبا: ما تعرّض له المحامي شكري الحداد في ساحة النجمة هو إستهداف مباشر لنا



اعتبر النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا أن ما تعرّض له المحامي شكري الحداد في ساحة النجمة هو إستهداف مباشر لهما.



وصدر عنهما البيان التالي: "نعتبر أنّ ما تعرّض له المحامي شكري الحداد في ساحة النجمة مِن عنفٍ وتعدٍّ سافرٍ على كرامته، هو إستهداف مباشر لنا! وقد سبق هذا الإعتداء، إساءَة للوزير السابق يوسف_سلامة وللسيد قصي شرف الدين اليوم، خلال زيارتهما لنا! هذا التوتر الشائن والإستفزاز المتعمَّد، لن يثنيانا عن جوهر قضيتنا!".