ميقاتي: هناك عمل جدي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة لحلّ مشكلة إضراب المصارف

ميقاتي: ملف التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم يُبحث حاليا من الزاوية القانونية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ هناك عملاً جدياً خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة لحلّ مشكلة إضراب المصارف، مشيراً في حديث لقناة الجديد الى أنّ الهدف حماية القطاع المصرفي وأموال الناس.



وكشف عن زيارةٍ له للفاتيكان خلال الشهر المقبل ولقاء الحبر الأعظم البابا فرنسيس لبحث الملف اللبناني ومناقشة وضع المسيحيين في لبنان والشرق الأوسط.



كما لفت الى أنَّ ملف التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم يُبحث حاليا من الزاوية القانونية وليس من أيِّ جانب ٍ آخر.