هزة قبالة الشواطئ الجنوبية صباحا

نشر المركز الوطني للجيوفيزياء على تطبيق Lebquake حصول هزة أرضية الساعة 8,01 صباحا بالتوقيت المحلي في البحر، قبالة شواطئ جنوب لبنان، وتبعد 61 كيلومترا من صيدا وقوتها 4,3 درجات على مقياس ريختر.