تمارا الزين للـLBCI: لبنان يسجلّ بين 600 الى 700 هزة سنويا

تمارا الزين للـLBCI: لا يمكن التنبؤ بالزلزال

أكدت الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث الدكتورة تمارا الزين أنه لا يمكن التنبؤ بالزلزال قبل ساعة أو ساعتين من حصوله.



وذكرت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن لبنان يقع على فوالق عدة. ولفتت الى أن لبنان يسجلّ بين 600 الى 700 هزة أرضية سنويا ولكن المواطن لا يشعر إلا بـ 3 أو 4 هزات في السنة.



وأشارت الى أن ما حصل في تركيا جعل المنطقة نشطة زلزاليا ولكن هذا لا يعني الإرتعاب عند الشعور بأي هزة جديدة.