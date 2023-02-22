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الاختصاصي في موضوع الزلازل في نقابة المهندسين راشد سركيس للـLBCI: المباني بحاجة كل فترة إلى إعادة صيانة

أخبار لبنان
2023-02-22 | 03:59
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الاختصاصي في موضوع الزلازل في نقابة المهندسين راشد سركيس للـLBCI: المباني بحاجة كل فترة إلى إعادة صيانة
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الاختصاصي في موضوع الزلازل في نقابة المهندسين راشد سركيس للـLBCI: المباني بحاجة كل فترة إلى إعادة صيانة


سركيس للـLBCI: الاهم أن تكون داتا مسح الابنية صحيحة

أوضح الاختصاصي في موضوع الزلازل في نقابة المهندسين المهندس راشد سركيس أنه إذا كانت التشققات في حائط المبنى أو المنزل أقلّ من اثنين مليمتر، فلا داعي للخوف، أما إذا كان حجمه أكبر فمن الضروري اللجوء إلى المعالجة، لا الترقيع.

وشدد، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، على أن المبنى والمنزل بحاجة كل فترة إلى إعادة صيانة، محذرا من أن عند وقوع زلزال، الخطر يكمن في مبنى عال قديم مع عفونة ورطوبة في الحائط.

وأكد سركيس أن الاهم أن تكون داتا مسح الابنية صحيحة وتكوين داتا نهائية دقيقة وصحيحة كي تستند هيئة الكوارث على أرقام حقيقية.
 

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