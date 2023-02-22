المركز الوطني للجيوفيزياء: لا خطر من أمواج التسونامي في لبنان

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية صباحا بقوة 4.3 درجات ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 60 كيلومترا من الصرفند

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، بأنه "سجّل الساعة الثامنة والدقيقة الواحدة بالتوقيت المحلي من صباح يوم الاربعاء الواقع في 22 شباط 2023 هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها قبالة الساحل اللبناني ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 60 كيلومترا من منطقة الصرفند وقد شعر بها المواطنون".



وأوضح أنه ليس هناك أي خطر من أمواج التسونامي في لبنان نتيجة لهذه الهزة.