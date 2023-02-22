قاسم شعلان يشرح عبر الـLBCI ما يجب فعله في حال حدوث زلزال

قاسم شعلان للـLBCI: الزلزال يحدث فجأة

أكد مسؤول ادارة الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني وعضو الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث قاسم شعلان أن لبنان معرض لخطر الزلازل وهذا ليس أمرا جديدا.



وشدد على أن الزلزال يحدث فجأة وليس لديه أي انذار مبكر.



وشرح شعلان في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI ما يجب فعله في حال حدوث زلزال.