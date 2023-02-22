إتلاف لحوم وأجبان وألبان فاسدة في مكب بلدية صور

أتلفت مصلحة الاقتصاد في الجنوب وبمؤازرة جهاز أمن الدولة في صور، وفي حضور مندوب عن النيابة العامة في الجنوب والمراقب الصحي في بلدية صور وصاحب العلاقة، 192 كلغراما من اللحوم ومشتقاتها والتي كانت قد ضبطت سابقا وحجزت فى احدى الملاحم، في مكب بلدية صور.



كما شملت عملية التلف الأجبان وصدر الحبش والبذور الزراعية التي ضبطت سابقا في احدى السوبرماركت اضافة الى 400 كلغ من الحليب الذي كان يحتوي على حشرات و190 كلغراما - لبنة غير مطابقة للشروط الصحية والتي ضبطت سابقا في احدى معامل الالبان والاجبان في صيدا.