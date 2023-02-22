محتجون على توقيف صرافين قطعوا طريق عام شتوره بالاطارات المشتعلة

قطع محتجون طريق عام شتوره بالاطارات المشتعلة بالاتجاهين، احتجاجاً على توقيف الصرافين اسماعيل المصري واسامة ياسين، وطالبوا بالإفراج عنهما وعن جميع الصرافين الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.