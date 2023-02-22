الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شيخ العقل: أمور البلاد صعبة وندعو للتلاقي على قواسم مشتركة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه

أخبار لبنان
2023-02-22 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شيخ العقل: أمور البلاد صعبة وندعو للتلاقي على قواسم مشتركة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
شيخ العقل: أمور البلاد صعبة وندعو للتلاقي على قواسم مشتركة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه


شيخ العقل:لبنان دائما في قلب الحدث

دعا سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى إلى التلاقي على قواسم مشتركة وإلى تغليب مصلحة الوطن على ما عداها، معتبرا أن التجاذبات الداخلية في الطائفة تصاعدت، وبالأخص على المستوى الديني، والتي خرج بعضها عن الإطار التوحيدي الروحاني اللطيف، وكذلك على مستوى مؤسسات الطائفة، من مشيخة العقل والمجلس المذهبي والأوقاف إلى المؤسسات الدرزية الأساسية التي تعرضت لهجمات ممنهجة ومنظمة، هدامة وغير بريئة، ما استدعى منا الرد الإيجابي وليس السلبي، والرد الإيجابي يكون بدعوة أبنائنا إلى الرشد والصواب، وبالعمل معا بشفافية ودقة وإرادة صلبة وثقة عالية وبتعاون وثيق لتجاوز المخاطر والعقبات.

ورأى، خلال جلسة استثنائية للهيئة العامة للمجلس المذهبي للطائفة، أن لبنان دائما في قلب الحدث وتعكس مراياه كل ما حوله من قضايا الأمة البائسة ومن أزمات الدول المجاورة، ونرى وترون كم كانت السنة الماضية التي تسلمنا فيها الأمانة إلى جانبكم صعبة ومعقدة في البلاد على صعيد التدهور المالي والخلل الدستوري والفراغ الرئاسي والتشتت الحكومي واهتزاز العلاقة مع الخارج.

وتابع الشيخ ابي المنى قائلا: "أفكارنا التي طرحناها في اجتماعنا السابق لا زالت في صلب اهتماماتنا، وإن كان معظمها يصطدم بالواقع المرير، لكننا مصرون على التطلع عاليا وإلى الإمام، وعلى دعوتنا الدائمة إلى جمع الشمل ورأب الصدع حيث وجد، وعلى احترام دورنا الجامع على المستوى الداخلي وعلى المستوى الوطني، ولنا في القيادة الحكيمة الداعمة وفي الأصدقاء المخلصين الغيورين وفي المشايخ الأصفياء الأنقياء الذين نتبارك بدعائهم وصفاء قصدهم خير سند وخير عضد، وفي إخواننا في مجلس الإدارة والمجلس المذهبي والإدارة التنفيذية خير رجاء لتحقيق ما يمكن تحقيقه، مما هو أوجب وأقرب إلى التحقيق، ونحن في هذا الخضم نخوض تجربة العمل المشترك في مشيخة العقل والمجلس المذهبي، بالرغم من العوائق والتحديات، واثقين من نوايانا الطيبة ورؤيتنا الواضحة وعزائمنا القوية.

وكأد أن إن حاول بعض مفتعلي الأزمات حرف اهتمامنا إلى غير مكانلكننا جادون في تحمل المسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية، ومصممون على صون المؤسسة ونهضتها، وعلى ضرورة زيادة استثمار الأوقاف وتنميتها، وعلى ضرورة تنشيط عملنا الاجتماعي والخيري وتوسيعه، وعلى ضرورة متابعة ما بدأناه من عمل تثقيفي تربوي ديني، وعلى تفعيل عملنا الإداري وتطويره، وعلى مواجهة التحديات المالية بإدارة حكيمة وخطط واقعية، وعلى تنظيم العلاقة الاغترابية وتعزيز ثقة المغتربين بمؤسساتهم وطائفتهم ووطنهم.

وحضر الاجتماع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير التربية والتعليم العال  في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنواب: مروان حمادة ووائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، ورئيس المحكمة الاستئنافية القاضي فيصل ناصر الدين وعضوا مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري القاضيان عفيف الحكيم ورياض أبو غيدا والقاضي غاندي مكارم ورؤساء لجان وأعضاء للمجلس. 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

شيخ العقل

الطائفة الدرزية

LBCI التالي
قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
محتجون على توقيف صرافين قطعوا طريق عام شتوره بالاطارات المشتعلة
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:51

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 20 مليون دولار بمعدل 44500 ليرة

LBCI
أخبار لبنان
10:19

شقير يلتقي السفير المصري ويشددان على إنتخاب رئيس للجمهورية سريعًا

LBCI
أخبار لبنان
09:32

مكتب ميقاتي عن كتابه لوزير الداخلية: ميقاتي لم ولن يتدخل في عمل القضاء

LBCI
أخبار لبنان
09:27

الجيش: ورشة عمل بعنوان التنمية الإقتصادية في الدول النامية وسيادة الدولة على مواردها الطبيعية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-20

إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-21

بعد زلزال أمس... ما هو وضع المباني في طرابلس؟

LBCI
أخبار لبنان
05:06

إتلاف لحوم وأجبان وألبان فاسدة في مكب بلدية صور

LBCI
أخبار لبنان
03:48

ميقاتي في اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان: الأولوية لاعادة لبنان على طريق التعافي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين

LBCI
رياضة
07:58

المنتخب اللبناني لكرة السلة وصل الى الفيليبين للمشاركة في تصفيات كأس العالم

LBCI
أخبار لبنان
07:08

كتاب من ميقاتي لمولوي.. ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار لبنان
06:33

لقاء في دار الإفتاء في عكّار لمتابعة قضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:21

الداخل الإسرائيلي يغلي… وتلويح بحرب أهلية!

LBCI
أخبار لبنان
05:54

شيخ العقل: أمور البلاد صعبة وندعو للتلاقي على قواسم مشتركة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه

LBCI
امن وقضاء
04:57

السيطرة على الحريق في مصنع كونكورد في الناعمة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:48

ميقاتي في اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان: الأولوية لاعادة لبنان على طريق التعافي

LBCI
أخبار لبنان
18:02

ميقاتي: هناك عمل جدي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة لحلّ مشكلة إضراب المصارف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:07

قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية

LBCI
خبر عاجل
01:07

المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان

LBCI
خبر عاجل
12:59

ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة وإبعاد الناس عنها والخطر الاساسي من المواد الكيماوية في الطوابق السفلى

LBCI
أخبار لبنان
01:12

هزة قبالة الشواطئ الجنوبية صباحا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين

LBCI
أخبار لبنان
15:24

لحظة انهيار الطابق الخامس في معمل "كونكورد".. الجيش يعمل على إبعاد الجميع عن محيطه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تراجع مياه البحر المتوسط عن شواطئ مناطق عدة في لبنان وفلسطين ومصر.. ما هي طبيعة هذه الظاهرة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة