بول مرقص عميدًا لكلية العلاقات الدولية في ستراسبور-فرنسا

بول مرقص عميدًا لكلية العلاقات الدولية في ستراسبور-فرنسا



أعلنت الجامعة الدولية في ستراسبور-فرنسا International Executive School - Enseignement Supérieur Privé في بيان تعيين الدكتور بول مرقص عميدًا لكلية العلاقات الدولية فيها، حيث سيشغل مهامه الجديدة متنقلًا بين لبنان وفرنسا.



ومرقص هو محام لبناني ودكتور دولة فرنسية في القانون من جامعة نانسي 2، وقد سبق أن أسس ويدير حاليًا مكتب جوستيسيا للمحاماة (www.justiciabc.com) ومؤسسة حقوق الإنسان (www.justiciadh.org). وسبق له أن درس في جامعة القديس يوسف في بيروت USJ، وفي الجامعة الأميركية في بيروت AUB والجامعة اللبنانية وجامعة الحكمة، بالإضافة إلى كونه مؤلف عشرات الكتب الدستورية والمصرفية والقانونية المنشورة في لبنان والخارج، كما سبق له أن نال جوائز وشهادات تقدير من عدد من الدول والمنظمات الدولية.