سلسلة لقاءات للنائب تيمور جنبلاط...

طليس: وضعنا النائب جنبلاط في جو وظروف العاملين في قطاع النقل

استقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، الوزير السابق ناجي البستاني، في حضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض مختلف التطورات العامة.



كما استقبل النائب جنبلاط المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، عارضاً معه لهموم ومشاكل القطاع.



ثم التقى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا.



وبعد اللقاء، قال طليس: "وضعنا النائب جنبلاط في جو وظروف العاملين في القطاع بكل فئاته، والمعاناة التي يعيشونها جرّاء التعديات، وعدم تطبيق القانون وتفلّت الأسعار، إن كان أسعار المحروقات أو قطع الغيار وغيرها".



ولفت الى أن "النائب جنبلاط أكد أن اللقاء الديمقراطي سيبادر الى التحرك في محاولة لإيجاد حلّ لمعضلة القطاع، علماً أن الجميع يعي موقف القطاع الأسبوع الماضي بتأجيل التحرّك، والذي كان مقدّراً من قبل اللقاء الديمقراطي ورئيسه النائب تيمور جنبلاط، إذ كان تصرّفاً مسؤولاً لأن مصير البلد باتَ واضحاً، كما وأن تبعات وشرارات التحرك كانت واضحة".



وقال طليس: "هذا الموقف يفترض أن يقابل من الحكومة بموقف مسؤول لحماية القطاع وتطبيق القانون ودعمه للتخفيف عن الناس والعمال والأساتذة والطلاب، ونحن لا نطالب فقط لصالح قطاع النقل بل لكلّ مستفيد منه".