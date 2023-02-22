لقاء في دار الإفتاء في عكّار لمتابعة قضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي

عُقد في دار الإفتاء في عكّار لقاء موسّع سياسي اجتماعي علمائي لمتابعة قضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي.



وخلال اللقاء، أجري اتصال مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي شدد للحضور على أنّ كرامة الشيخ الرفاعي وكل العلماء من كرامته، داعيا لعدم رمي التُّهم جزافاً.