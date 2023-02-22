سفارة لبنان في أبيدجان شاركت بإحياء النسخة الأولى من الأيام الثقافية العربية في ساحل العاج

الجناح اللبناني أظهر تاريخ لبنان العريق

شاركت سفارة لبنان في أبيدجان بإحياء النسخة الأولى من الأيام الثقافية العربية في ساحل العاج، والتي نظمها مجلس سفراء العرب بمشاركة 15 سفارة وقنصلية عربية.



وأظهر الجناح اللبناني تاريخ لبنان العريق، والحضارات التي مرت عليه وما تركته من إرث للعالم من خلال عرض المناطق المدرجة على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو.



كما استعرض الحضارة اللبنانية بدءا من تقديم الأبجدية المبسطة الأولى للعالم من مدينة جبيل مرورا بدور لبنان الثقافي الرائد في المنطقة والعالم.