ميقاتي تفقّد "المركز الوطني للجيوفيزياء" في بحنس: الاتفاق على إجراء تجارب على الأرض في محافظات عدة

ميقاتي تفقّد "المركز الوطني للجيوفيزياء" في بحنس

تفقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "المركز الوطني للجيوفيزياء" في بلدة بحنس المتنية ، والتابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، للاطلاع على مواكبة المركز لتقييم الخطر الزلزالي في لبنان وارسال اشعارات بالهزّات الأرضية التي يتم تسجيلها وفق أهميتها.



وقد إستمع ميقاتي الى شرح مفصّل عن عمل المركز الذي يهدف الى تقييم الخطر الزلزالي في لبنان، اضافة الى دراسات بريّة وبحرية للفوالق الناشطة، ودراسة تشوّهات القشرة الأرضية وقياس مستوى المدّ والجزر.



وطمأن ميقاتي أن هيئة إدارة الكوارث اتخذت كل الاجراءات اللازمة، ووضعت كل الكتب والآلية الطبيعية لحماية المواطن، واتفقنا على إجراء تجارب على الأرض في محافظات عدة للتأكد من أن هذه النظريات هي نظريات حقيقية.