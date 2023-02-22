المؤسسة المارونية للإنتشار: ما يجب أن يقلق ميقاتي أعداد النازحين وولاداتهم المتزايدة باطراد

المؤسسة المارونية للإنتشار: ما يجب أن يقلق ميقاتي أعداد النازحين وولاداتهم المتزايدة باطراد

إستغربت المؤسسة المارونية للإنتشار كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس في مقابلته التلفزيونية عن أن نسبة المسيحيين تبلغ 19.4% من اللبنانيين فيما أظهرت الانتخابات الأخيرة في العام 2022 أن نسبة المسيحيين في القوائم الإنتخابية تناهز الـ34.42% وأن نسبة المقترعين المسيحيين من مجمل المقترعين ليست بعيدة عن هذه النسبة.



وتساءلت المؤسسة عن سبب إهتمام ميقاتي بعد المسيحيين بدلًا من أن يصب جهوده على الأمور التي تخفف من نزيف الهجرة الذي يطال جميع اللبنانيين لاسيما بؤر البؤس حيث يدفع الناس أموالًا طائلة لركوب زوارق الموت.



ورأت أن ما يجب أن يقلق الرئيس ميقاتي أعداد النازحين وولاداتهم المتزايدة باطراد بما يهدد هوية لبنان الكبير الذي يعاني أصلًا من فساد الحكام وانهيار مقومات الدولة وتنامي ظاهرة اللادولة.