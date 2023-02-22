بري بحث والقرم في أوضاع قطاع الإتصالات

بري بحث والقرم في أوضاع قطاع الإتصالات

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤونًا متصلة بقطاع الإتصالات.