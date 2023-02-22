شقير يتصل بالمفتي دريان لمتاعبة قضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب رفاعي

شقير يتصل بالمفتي دريان



أصدر المكتب الإعلامي للوزير السابق محمد شقير بياناً أشار فيه الى أن شقير أجرى إتصالاً هاتفيا بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، جرى خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد، كما تم البحث بشكل أساسي في قضية إختفاء الشيخ أحمد شعيب رفاعي منذ عدة أيام.



واشار البيان الى أن شقير نوه خلال الإتصال بالإهتمام الشخصي وبالجهود الكبيرة الذي يبذلها المفتي في هذه القضية، داعياً الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن المواطنين الى تكثيف الجهود الرامية إلى كشف مصير الشيخ أحمد شعيب رفاعي جلاءً للحقيقة.