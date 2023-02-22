الجيش: ورشة عمل بعنوان التنمية الإقتصادية في الدول النامية وسيادة الدولة على مواردها الطبيعية

الجيش: ورشة عمل بعنوان التنمية الإقتصادية في الدول النامية وسيادة الدولة على مواردها الطبيعية



نظم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش بالتعاون مع الجامعة الإسلامية في لبنان ورشة عمل بعنوان "التنمية الإقتصادية في الدول النامية وسيادة الدولة على مواردها الطبيعية" إستمرت لمدة 3 أيام في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان والجامعة الإسلامية في لبنان - خلدة، وشارك فيها محاضرون وباحثون إلى جانب عدد من ضباط الجيش.



وفي ختام الورشة، ألقى مسير أعمال مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد الركن منصور زغيب ممثلًا العماد جوزاف عون قائد الجيش كلمة جاء فيها: "لقد وضعت قيادة الجيش على رأس أولوياتها بذل أقصى طاقاتها للمساهمة في التخفيف من وطأة الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان، ومن الطبيعي أن تكون التنمية الإقتصادية واستغلال مواردنا الوطنية بابًا أساسيًا لا بد من عبوره نحو التعافي الإقتصادي. وما لقاؤنا اليوم إلا تجسيد لهذه المفاهيم، ونحن على ثقة بأن التوصيات التي سيخرج بها المشاركون في ورشة العمل سوف تكون ذات فائدة جمة وتقدم أفكارًا جوهرية لتحسين أوضاع مؤسساتنا بعدما تعطل قسم كبير منها جراء التدهور الحاصل".

