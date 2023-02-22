شقير يلتقي السفير المصري ويشددان على إنتخاب رئيس للجمهورية سريعًا

شقير يلتقي السفير المصري ويشددان على إنتخاب رئيس للجمهورية سريعًا

إلتقى رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير سفير مصر في لبنان ياسر علوي اليوم في مقر السفارة المصرية، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات على المستوى السياسي.



وأكد الطرفان على ضرورة إنتخاب رئيس جمهورية للبلاد سريعًا كون ذلك يشكل المدخل الأساسي والوحيد لإنقاذ لبنان.