حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس

أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، مزايدتي بناء إهراءات وانشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس.



حميه أكد أن الهدف هو استحداث مشاريع جديدة في مرفأ طرابلس من أجل زيادة العائدات، كما خلق فرص عمل جديدة.