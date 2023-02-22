لجنة تنسيق عمليات الكوارث: هزتان مساء اليوم قبالة الساحل اللبناني جنوبا

صدر عن لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووحدة إدارة الكوارث البيان الآتي:



"أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه سجَّل مساء يوم الأربعاء في 22 شباط 2023 هزّتين أرضيتين شعر بهما المواطنون :



- الأولى عند الساعة 18:43 بقوّة 3,5 على مقياس رختر حُدّد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 67 كلم من منطقة الصرفند.



- الثانية عند الساعة 18:58 بقوة 3,6 على مقياس رختر حُدّد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 59 كلم من منطقة الصرفند.



يهم المركز الوطني للجيوفيزياء أن يوضح أنَّه ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان نتيجة لهاتين الهزّتين.



بناء عليه، على جميع المواطنين ضرورة الاطلاع على إجراءات التصرّف قبل وخلال وبعد الهزات الأرضية على الروابط التالية:



https://rb.gy/z3tima



https://youtu.be/zMXJ9NqqqSA



وتطلب اللجنة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كافة توخّي الحذر في نقل وتحليل المعلومات المتعلّقة بالزلازل وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها".