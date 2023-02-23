بو حبيب وحمية الى أنقرة..

بو حبيب وحمية الى أنقرة..



غادر صباح اليوم وفد وزاري لبناني مؤلف من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الى أنقرة حيث سيلتقي بوزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو وبعدد من المسؤولين الاتراك لتقديم التعازي بالضحايا الذين وقعوا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في ٦ من الشهر الحالي والتعبير عن تضامن لبنان مع تركيا حكومةً وشعباً.