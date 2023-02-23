النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة

النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور..

أوضح مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نقولا النحاس أن "الاجتماع اليوم هو لدفع إمكانية مصرف لبنان للقيام بدوره بموضوع لجم تداول سعر السوق".



واعتبر النحاس في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنه "عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور وهذا لا يعني أن مصرف لبنان ليس لديه الامكانية ولكن أصبحت محدودة".



وعن الكتاب الذي وجّهه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فيما يتعلق بالقاضية غادة عون، قال: "مسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة جداً ومدعي عام التمييز أصدر قراراً منعها من التدخل ولكنها لم تمتثل".