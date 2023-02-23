الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة

أخبار لبنان
2023-02-23 | 04:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة

النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور..

أوضح مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نقولا النحاس أن "الاجتماع اليوم هو لدفع إمكانية مصرف لبنان للقيام بدوره بموضوع لجم تداول سعر السوق". 

واعتبر النحاس في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنه "عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور وهذا لا يعني أن مصرف لبنان ليس لديه الامكانية ولكن أصبحت محدودة".

وعن الكتاب الذي وجّهه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فيما يتعلق بالقاضية غادة عون، قال: "مسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة جداً ومدعي عام التمييز أصدر قراراً منعها من التدخل ولكنها لم تمتثل".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

نقولا النحاس

LBCI

مصرف لبنان

سعر السوق

القاضية عون

LBCI التالي
المالية مددت مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية حتى 31 آذار المقبل
انخفاض بأسعار المحروقات..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:22

مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-15

بلال عبدالله للـLBCI: التمديد أو عدم التمديد لحاكم مصرف لبنان يقرره رئيسا الجمهورية والحكومة المقبلان

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-22

عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: موضوع تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لمعملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المالية وخلال أيام قليلة جداً ستتم عملية التفريغ وفحص العينات

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-12

معلومات الـLBCI: محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:44

الجميل يلتقي غريو: لانتخاب رئيس سيادي إصلاحي وإنقاذي يناقش الملفات بجرأة ويوقف الإنهيار الكارثي

LBCI
أمن وقضاء
06:42

دورية من حماية المستهلك جالت في أفران عكار وسطرت محضر ضبط

LBCI
حال الطقس
05:29

طقس مستقر نسبيا يؤثر على لبنان.. والحرارة ترتفع مطلع شهر آذار

LBCI
أمن وقضاء
04:41

إتهامية بيروت رفضت تخلية سبيل 16 صرافاً غير شرعي

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:11

تغوي ضحاياها لتتمكّن وابنها من سلبهم بواسطة السلاح.. و"المعلومات" توقف الشاب بالجرم المشهود

LBCI
صحف اليوم
2023-02-07

رسائل باريسية الى قادة لبنان (الجمهورية)

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 23-02-2023

LBCI
أخبار لبنان
14:56

لجنة تنسيق عمليات الكوارث: هزتان مساء اليوم قبالة الساحل اللبناني جنوبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:42

حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب

LBCI
رياضة
13:30

أبطال الأرز سيواجهون نظيرهم الفيلبيني في العاصمة مانيلا الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

"صقور السعودية" تزين سماء المملكة في يوم التأسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

السجال بين رئيس الحكومة والقاضية غادة عون بلغ مستوى عال من التوتر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:03

مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية

LBCI
اقتصاد
08:07

قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية

LBCI
اقتصاد
03:58

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في اليومين الماضيين هزات عدة ضربت بالبحر قبالة الشاطئ اللبناني.. ما جديدها في لبنان والمنطقة؟

LBCI
أخبار لبنان
01:49

مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين

LBCI
خبر عاجل
06:22

مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير

LBCI
أخبار لبنان
01:23

هزة أرضية بقوة 3,6 درجات قبالة شاطئ صيدا صباحا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة