المالية مددت مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية حتى 31 آذار المقبل

المالية مددت مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية



وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يقضي بالتمديد لغاية 31/3/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل.