وقفة تضامنية لجمعية "اموالنا لنا" أمام قصر العدل في بعبدا

تحت شعار " لا لتدخل السياسة في القضاء"و"معا لاستقلالية القضاء"، نفّذت جمعية "اموالنا لنا" وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بعبدا مع المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.وأكدت وكيلة القاضية عون أن الاخيرة مستمرة في عملها وتأدية مهامها في قضية المودعين والمصارف ومكافحة تبييض الاموال.