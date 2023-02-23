الجميل يلتقي غريو: لانتخاب رئيس سيادي إصلاحي وإنقاذي يناقش الملفات بجرأة ويوقف الإنهيار الكارثي

الجميل يلتقي غريو: لانتخاب رئيس سيادي إصلاحي وإنقاذي يناقش الملفات بجرأة ويوقف الإنهيار الكارثي

إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل السفيرة الفرنسية آن غريو على مدى ساعتين وعرض معها آخر التطورات واطلع منها على أجواء اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس.



وأكد الجميل على ضرورة إنتخاب رئيس يكون سياديًا، إصلاحيًا وإنقاذيًا قادرًا على تناول كل الملفات ووضعها على الطاولة ومناقشتها بجرأة وجدية للوصول إلى حلول في أسرع وقت ممكن لوقف الإنهيار الكارثي الحاصل وبدء مسيرة النهوض.

