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بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل
أخبار لبنان
2023-02-23 | 07:23
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بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل
جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل..
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 28 شباط 2023.
وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
-
متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٣٧٦٠ الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية .
-
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٠٩٦٠ الرامي الى تحديد إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.
-
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٦٢٩ الرامي الى طلب الانضمام الى إتفاقية العمل العربية رقم /٥/ لعام ١٩٧٦ بشأن المرأة العاملة والإتفاقية العربية رقم /١١/ لعام ١٩٧٩ بشأن المفاوضة الجماعية.
-
مرسوم رقم ٨٠٤٠ الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (FRESH MONENY) .
-
مشروع القانون مشروع القانون الوارد بالمرسوم الحياه الطبيعيه ستي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٩٩٠٧ الرامي الى احداث محمية أنفة البحرية الطبيعية.
-
المشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٩٩٠٨ الرامي الى إحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية.
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