بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل

جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل..

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 28 شباط 2023.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي: