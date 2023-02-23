شقير: الأجدى إيقاف الصراع السياسي المستنسخ والذهاب فورًا للإلتقاء

شقير: الأجدى إيقاف الصراع السياسي المستنسخ والذهاب فورًا للإلتقاء

غرد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر تويتر: "الغريب أنه رغم الإنهيار الكبير لا صوت يعلو على الصراع السياسي الذي يأكل الأخضر واليابس. ‏مهما طال الزمن، لن تربحوا بشتى الوسائل ولن تحصلوا إلا على ما سيعطى لكم. والأجدى إيقاف هذا الصراع المستنسخ والذهاب فورًا للإلتقاء للملمة ما تبقى وحفظ ماء وجه الشعب ومناصريكم قبل مناصري خصومكم."

