الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دكتور بام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الدولية للمعلومات: 19.4% نسبة غير صحيحة... والحل هو الدولة المدنية

أخبار لبنان
2023-02-23 | 08:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الدولية للمعلومات: 19.4% نسبة غير صحيحة... والحل هو الدولة المدنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الدولية للمعلومات: 19.4% نسبة غير صحيحة... والحل هو الدولة المدنية

الدولية للمعلومات: 19.4% نسبة غير صحيحة... والحل هو الدولة المدنية

أصدرت الدولية للمعلومات بيانًا أشارت فيه إلى أنه يتم التداول، يوم أول من أمس أن المسيحيين المقيمين في لبنان يشكلون نسبة 19.4% من اللبنانيين، وقد نسب البعض بالتواتر أن هذه النسبة صادرة عن الدولية للمعلومات، وهنا يهمنا التأكيد أن الخبر والنسبة عاريان عن الصحة.

وأوضحت أنه مع غياب الإحصاءات الرسمية، لا يمكن تأكيد الرقم الصحيح والدّقيق، لكن، بالعودة إلى الإحصاءات الرسمية المتوفرة من خلال عدد الناخبين المسجلين (وإن تضمنت بعض الشوائب والأخطاء)، نجد أن عدد الناخبين المسجلين في إنتخابات العام 2022، هو 3،967،508 ناخب، يتوزعون بين:
- المسلمين بنسبة 65.4%،
- والمسيحيين بنسبة 34.49%،
- والإسرائيليين (اليهود) بنسبة 0.11%. 

وقد بلغ عدد الأصوات التفضيلية للمقترعين المقيمين (من دون إحتساب الموظفين) 1،665،694 صوتًا، توزع بين:
- المسلمين بنسبة 68.1%،
- والمسيحيين بنسبة 31.9%. 

ولفتت إلى أنه إذا ما احتسبنا أن نسبة ضئيلة من المقترعين المغتربين صادف وجودها في لبنان إبان الإنتخابات، فإن النسبة الأكبر هي حكمًا من المقيمين، وإذا ما أضفنا عدد المسيحيين دون سن الـ21، فإن نسبة المسيحيين المقيمين في لبنان ليست 19.4%، إنما قد تكون قريبة من نسبة المقترعين أو أدنى منها بقليل. 

ورأت أنه في وقت يمر فيه لبنان بواحدة من أخطر أزماته، يكون السؤال الأهم كم هو عدد اللبنانيين الذين ينامون وهم جياع، وكم عدد الذين يموتون لعدم قدرتهم على تحمل كلفة الدواء والعلاج، وكم عدد الطلاب العاجزين عن الإلتحاق بالتعليم، وكم عدد العاطلين عن العمل؟

واعتبرت الدولية للمعلومات أنه يبدو الحديث عن نسب اللبنانيين تبعًا للطوائف، ومن هم الأقل ومن هم الأكثر، سطحيًا ومقصودًا لدفع اللبنانيين إلى الإهتمام بأمورِ لا يعانون منها.
 
وأشارت إلى أنه لا شك أن الظروف المصيرية التي يمر بها لبنان تتطلب قادة جدد ومقاربات جديدة، فأناس أقل من إعتياديين لا يمكنهم التصدي لظروف غير إعتيادية.
 
وقالت إن "الخوف والقلق على المستقبل يشغل بال جميع اللبنانيين الذين حكمًا لن يكون خلاصهم من خلال طوائفهم بل من خلال الدولة المدنية التي تجعل اللبنانيين مواطنين في دولة وليس رعايا طوائف.  

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الدولية للمعلومات

المسيحيون

LBCI التالي
أسرار الصحف 23-02-2023
السعد لـ"حوار المرحلة": سليمان فرنجية ليس مرشحاً توافقياً..والقاضية عون لا تحترم السلطة القضائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
11:45

المسيحيون المقيمون في لبنان... ما صحة انهم يشكلون نسبة 19.4% من اللبنانيين؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-06

رئيس الدولية للمعلومات جواد عدرا لـ"#عشرين_30": هدف الاحصاء ليس فقط معرفة طوائف الناس بل ايضا وضعهم المعيشي والاقتصادي والزلزال ليس في انخفاض أعداد المسيحيين وارتفاع أعداد المسلمين بل النظام الطائفي غير الصالح

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-03

سامي الجميل: المعركة التي نخوضها اليوم هي معركة جميع اللبنانيين وليست فقط معركة المسيحيين ولم يهاجر المسيحيون في أي وقت مضى بقدر ما هاجروا في العهد القوي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

اليوم الثاني للمنتخب اللبناني في مانيلا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:51

مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023

LBCI
أخبار لبنان
12:28

"تجدد":المعارضة مدعوة للتوحد... وعلى ميقاتي أن يرفض ما يقوم به حزب الله

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-02-13

نانسي عجرم تغنّي لزوجها على المسرح في عيد الحب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-21

بهذه الخطوات تحمون أنفسكم عند الهزة!

LBCI
فنّ
2023-02-20

الخطأ يتكرّر... الإعلان عن فوز كاري موليغان بدلاً من الفائزة الحقيقية في "بافتا"

LBCI
أخبار دولية
12:23

تحطم مروحية في ايران وإصابة وزير ووقوع ضحايا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

اليوم الثاني للمنتخب اللبناني في مانيلا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:51

مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023

LBCI
أخبار دولية
07:02

تبادل قصف بين إسرائيل وقطاع غزة غداة عملية قُتل فيها فلسطينيون في الضفة الغربية

LBCI
امن وقضاء
06:48

ما جديد قضية المصارف والقضاء؟

LBCI
أخبار لبنان
05:50

وقفة تضامنية لجمعية "اموالنا لنا" أمام قصر العدل في بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
13:42

حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22

وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22

بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:58

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
09:20

ارتفاع أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
01:49

مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان

LBCI
أمن وقضاء
06:22

رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك

LBCI
فنّ
05:36

خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
12:01

مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين

LBCI
اخبار البرامج
07:10

خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟

LBCI
أخبار لبنان
11:36

هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة