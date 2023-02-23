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بوصعب في الجامعة الأنطونية مهنّئًا الأب جلخ

أخبار لبنان
2023-02-23 | 09:42
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بوصعب في الجامعة الأنطونية مهنّئًا الأب جلخ
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بوصعب في الجامعة الأنطونية مهنّئًا الأب جلخ

قدّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب التهنئة لرئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ بمركزه الجديد الذي عيّنه فيه قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان. وقد حضر اللقاء نائبا الرئيس الأب زياد معتوق والأب جان العلم.

وقال بوصعب إنه يفتخر ويعتز بالأب جلخ، لما يحمل هذا المركز من أهمية ليس فقط للبنان إنما للمنطقة عمومًا، لا سيما أن الأب جلخ هو أول ماروني ولبناني يتبوّء هكذا مركز.

 ورأى بو صعب ان المسؤوليات التي تنتظر الأب جلخ كثيرة، وهو على قدر كبير من الكفاءة والإستقامة. وقد توجّه للأب الرئيس مستشهدًا بالقول "كلما بلغنا قمة تراءت لنا قمم أخرى" متمنّيًا له النجاح في خدمته، وللجامعة الأنطونية الاستمرارية في رسالتها.

وشكر الأب جلخ شكر بدوره بو صعب على هذه الزّيارة المميزة، وعلى وجوده في مجلس أمناء الجامعة وما له من إنعكاس إيجابي على الجامعة والطلاب. وإذ عرض لأهمية مركزه الجديد في الكرسي الرسولي، قال: إن لبنان أصبح في قلب الفاتيكان، وأينما حللت سأعمل من أجل مصلحة لبنان وكل كنائس المنطقة وخيرها.
 

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الجامعة الأنطونية

الأب جلخ

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