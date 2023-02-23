بحصلي من معرض Gulfood: فرصة لإيجاد أصناف جديدة بجودة عالية تتناسب مع قدرة اللبنانيين الشرائية

بحصلي من معرض Gulfood: فرصة لإيجاد أصناف جديدة بجودة عالية تتناسب مع قدرة اللبنانيين الشرائية

إعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن مشاركة القطاع الخاص اللبناني (مستوردين ومنتجين) في معرض الخليج الدولي للأغذية Gulfood- 2023 المقام في دورته الـ28 في دبي في غاية الأهمية كونها ستمكنهم من مواكبة آخر التطورات الحاصلة في إنتاج الغذاء لجهة المواصفات والأسعار والتغليف للإستفادة منها وأيضًا من أجل تسويق المنتجات اللبنانية.



وأشار بحصلي إلى أن "معرض Gulfood يعتبر من أهم معارض الأغذية ليس فقط على صعيد المنطقة إنما على صعيد العالم، حيث يستمر تنظيمه منذ ما يقارب الثلاثين عامًا، وهو يجمع كل أقطاب التجارة العالمية ويتفوق على معرضي "سيال" و"أنوغا" اللذان يقامان في أوروبا".



وأكد أن "مستوردي المواد الغذائية اللبنانيين يعولون كثيرًا على هذا المعرض للقاء الموردين من كافة أنحاء العالم، والبحث عن أصناف ومنتجات جديدة، بجودة عالية، تتناسب مع القدرات الشرائية للبنانيين التي تغيرت بفعل الأزمة الإقتصادية التي يمر فيها لبنان في السنوات الأخيرة".



كما لفت بحصلي إلى أن "معرض Gulfood يعتبر أيضًا فرصة هامة للمصدرين اللبنانيين لعرض منتجاتهم والإنفتاح على مختلف الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الخليجية التي للأسف لا تزال مقفلة أمام إنسياب المنتجات الوطنية اللبنانية إليها".