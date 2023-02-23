الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دكتور بام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بحصلي من معرض Gulfood: فرصة لإيجاد أصناف جديدة بجودة عالية تتناسب مع قدرة اللبنانيين الشرائية
أخبار لبنان
2023-02-23 | 09:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بحصلي من معرض Gulfood: فرصة لإيجاد أصناف جديدة بجودة عالية تتناسب مع قدرة اللبنانيين الشرائية
بحصلي من معرض Gulfood: فرصة لإيجاد أصناف جديدة بجودة عالية تتناسب مع قدرة اللبنانيين الشرائية
إعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن مشاركة القطاع الخاص اللبناني (مستوردين ومنتجين) في معرض الخليج الدولي للأغذية Gulfood- 2023 المقام في دورته الـ28 في دبي في غاية الأهمية كونها ستمكنهم من مواكبة آخر التطورات الحاصلة في إنتاج الغذاء لجهة المواصفات والأسعار والتغليف للإستفادة منها وأيضًا من أجل تسويق المنتجات اللبنانية.
وأشار بحصلي إلى أن "معرض Gulfood يعتبر من أهم معارض الأغذية ليس فقط على صعيد المنطقة إنما على صعيد العالم، حيث يستمر تنظيمه منذ ما يقارب الثلاثين عامًا، وهو يجمع كل أقطاب التجارة العالمية ويتفوق على معرضي "سيال" و"أنوغا" اللذان يقامان في أوروبا".
وأكد أن "مستوردي المواد الغذائية اللبنانيين يعولون كثيرًا على هذا المعرض للقاء الموردين من كافة أنحاء العالم، والبحث عن أصناف ومنتجات جديدة، بجودة عالية، تتناسب مع القدرات الشرائية للبنانيين التي تغيرت بفعل الأزمة الإقتصادية التي يمر فيها لبنان في السنوات الأخيرة".
كما لفت بحصلي إلى أن "معرض Gulfood يعتبر أيضًا فرصة هامة للمصدرين اللبنانيين لعرض منتجاتهم والإنفتاح على مختلف الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الخليجية التي للأسف لا تزال مقفلة أمام إنسياب المنتجات الوطنية اللبنانية إليها".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية
هاني بحصل
التالي
أسرار الصحف 23-02-2023
السعد لـ"حوار المرحلة": سليمان فرنجية ليس مرشحاً توافقياً..والقاضية عون لا تحترم السلطة القضائية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-02-04
هاني بحصلي للـLBCI: الـTVA لن تؤثّر أبدا على المواطن
اقتصاد
2023-02-04
هاني بحصلي للـLBCI: الـTVA لن تؤثّر أبدا على المواطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
اليوم الثاني للمنتخب اللبناني في مانيلا
تقارير نشرة الاخبار
13:11
اليوم الثاني للمنتخب اللبناني في مانيلا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023
0
أخبار لبنان
12:28
"تجدد":المعارضة مدعوة للتوحد... وعلى ميقاتي أن يرفض ما يقوم به حزب الله
أخبار لبنان
12:28
"تجدد":المعارضة مدعوة للتوحد... وعلى ميقاتي أن يرفض ما يقوم به حزب الله
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-02-13
نانسي عجرم تغنّي لزوجها على المسرح في عيد الحب (فيديو)
فنّ
2023-02-13
نانسي عجرم تغنّي لزوجها على المسرح في عيد الحب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-21
بهذه الخطوات تحمون أنفسكم عند الهزة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-21
بهذه الخطوات تحمون أنفسكم عند الهزة!
0
فنّ
2023-02-20
الخطأ يتكرّر... الإعلان عن فوز كاري موليغان بدلاً من الفائزة الحقيقية في "بافتا"
فنّ
2023-02-20
الخطأ يتكرّر... الإعلان عن فوز كاري موليغان بدلاً من الفائزة الحقيقية في "بافتا"
0
أخبار دولية
12:23
تحطم مروحية في ايران وإصابة وزير ووقوع ضحايا
أخبار دولية
12:23
تحطم مروحية في ايران وإصابة وزير ووقوع ضحايا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
اليوم الثاني للمنتخب اللبناني في مانيلا
تقارير نشرة الاخبار
13:11
اليوم الثاني للمنتخب اللبناني في مانيلا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023
0
أخبار دولية
07:02
تبادل قصف بين إسرائيل وقطاع غزة غداة عملية قُتل فيها فلسطينيون في الضفة الغربية
أخبار دولية
07:02
تبادل قصف بين إسرائيل وقطاع غزة غداة عملية قُتل فيها فلسطينيون في الضفة الغربية
0
امن وقضاء
06:48
ما جديد قضية المصارف والقضاء؟
امن وقضاء
06:48
ما جديد قضية المصارف والقضاء؟
0
أخبار لبنان
05:50
وقفة تضامنية لجمعية "اموالنا لنا" أمام قصر العدل في بعبدا
أخبار لبنان
05:50
وقفة تضامنية لجمعية "اموالنا لنا" أمام قصر العدل في بعبدا
0
أخبار لبنان
13:42
حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
13:42
حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
اقتصاد
09:20
ارتفاع أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:20
ارتفاع أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
01:49
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان
أخبار لبنان
01:49
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان
4
أمن وقضاء
06:22
رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك
أمن وقضاء
06:22
رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك
5
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
6
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
7
اخبار البرامج
07:10
خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟
اخبار البرامج
07:10
خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟
8
أخبار لبنان
11:36
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
أخبار لبنان
11:36
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store